Google представила новые смартфоны Pixel и ТВ-приставку Chromecast

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Компания Google представила два новых смартфона Pixel, умную колонку Nest Audio и новую версию ТВ-приставки Chromecast с обновленной операционной системой. Трансляция презентации проходила на YouTube-канале Google.

Pixel 5 и 4a 5G

Google представила два новых смартфона: «доступный» Pixel 4a 5G и Pixel 5, который по своим характеристикам частично уступает предыдущему поколению, но стоит меньше него. Pixel 5, как и 4a 5G, получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Он имеет меньшую мощность, чем Snapdragon 855 в предыдущем поколении, но поддерживает сети 5G. Также изменился и экран: он по-прежнему использует OLED-матрицу с частотой обновления 90 герц, но разрешение уменьшилось до 2340 на 1080 пикселей, а размер до шести дюймов по диагонали. Также над экраном больше не установлен радар и датчики распознавания лица (вместо него используется датчик отпечатка пальцев на задней панели), но это позволило значительно уменьшить ширину рамки. Фронтальная камера теперь располагается в экране и имеет разрешение восемь мегапикселей. Сзади установлено две камеры на 12 и 16 мегапикселей, но телеобъектив теперь заменен на широкоугольный.

Pixel 5

В Pixel 5 используется восемь гигабайт оперативной памяти и 128 постоянной, а также аккумулятор емкостью 4080 миллиампер-часов. Новая версия умеет не только получать энергию от беспроводной зарядки, но и заряжать устройства, например, наушники. Стоимость смартфона составляет 699 долларов.

Pixel 4a 5G оснащается такими же камерами, процессором и постоянной памятью, но имеет шесть, а не восемь гигабайт оперативной памяти, меньший аккумулятор емкостью 3885 миллиампер-часов, и лишен влагозащиты и беспроводной зарядки. Вместе с этим у 4a 5G больший экран (6,2 дюйма), правда, без поддержки частоты 90 герц, а также есть 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Стоимость этой модели составляет 499 долларов.

Также Google показала несколько программных обновлений для новых и старых моделей Pixel, среди которых выделяется новая функция голосового помощника. Теперь при звонке на горячую линию помощник предложит подождать появление свободного оператора. В это время пользователь может заниматься другими делами, а когда оператор появится — помощник позовет его к телефону.

Новый Chromecast и Google TV

Компания представила новую версию операционной системы Android TV под названием Google TV. Основное отличие заключается в домашнем экране и поиске, в который интегрированы сторонние приложения. К примеру, при поиске фильмов на конкретную тему в одной подборке будут отображаться фильмы, доступные на разных стриминговых платформах. То же самое касается рекомендаций.

Вместе с новой программной платформой компания представила новую ТВ-приставку Chromecast. Она поддерживает воспроизведение видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду, а также стандарт Dolby Vision и сквозное пропускание аудиосигнала. Приставка подключается к телевизору через HDMI и управляется как кнопками на пульте, так и голосом. Стоимость Chromecast составляет 49 долларов, в США она доступна уже 30 сентября, а в Европе появится 15 октября.

Chromecast

Колонка Nest Audio

Google представила свою новую основную умную колонку под названием Nest Audio. Компания утверждает, что значительно повысила качество звучания и громкость по сравнению с Google Home. Колонка интегрируется с другими умными колонками и экранами в доме и позволяет быстро управлять тем, где играет музыка по команде «Окей, Google, перемести музыку в комнату». Также она может выступать в качестве хаба для устройств умного дома. Стоимость колонки составляет 99 долларов, она поступит в продажу 5 октября.

Nest Audio Google Поделиться



За несколько дней до Google свои новые умные колонки представила Amazon. Основная колонка компании Echo тоже стоит 99 долларов, но имеет мощный чип для локального распознавания речи, которое позволяет ускорить ответ голосового помощника.