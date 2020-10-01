Джоли запретила Питту видеться с детьми после его возвращения из отпуска с новой возлюбленной

Джоли запретила Питту видеться с детьми после его возвращения из отпуска с новой возлюбленной, особенно разгневавшись, что он возил ее в их старое поместье.

После того как о романе 56-летнего Брэда Питта и 27-летней модели Николь Потуральски стало известно широкой публике, отношения актера с бывшей женой Анджелиной Джоли заметно ухудшились. Ранее инсайдеры утверждали, что 45-летняя Энджи была вне себя от ярости, когда узнала, что Брэд проводил отпуск с Николь во французском поместье Шато Мираваль, где они с Брэдом когда-то скрепили себя узами брака.

Теперь же источники сообщили, что после возвращения Питта из романтического путешествия Джоли запретила ему в течение двух недель встречаться с их шестью детьми. Основной причиной Анджелина назвала пандемию коронавируса — именно из-за нее актриса попросила экс-супруга соблюдать карантин после возвращения из Европы, чтобы не подвергать их наследников риску заражения. Однако инсайдер убежден, что дело в этом случае было не столько в коронавирусе, сколько в желании Энджи насолить бывшему супругу.

Анджелина Джоли

Анджелина настояла на том, чтобы Брэд находился на карантине в течение 14 дней после того, как он вернулся из Франции, ссылаясь на сильный рост заболеваемости коронавирусом в стране. Она не хотела рисковать здоровьем своих детей,

— рассказал аноним в беседе с изданием Us Weekly.

Инсайдер добавил, что Брэд хотел сократить период карантина и ради этого планировал сдать два теста на COVID-19 с разницей в несколько дней, однако Анджелина не согласилась на эти условия. Он также рассказал, что по прошествии двух недель актер все же возобновил общение с детьми.

Брэд Питт

Анджелина Джоли с детьми

Напомним, что Брэд Питт и Николь Потуральски вместе уже больше девяти месяцев, однако в прессе об их романе заговорили только в конце августа. Тогда же влюбленные вместе улетели во Францию, чтобы отдохнуть в поместье, которое является знаковым местом для Питта и Джоли: именно там звездная пара много лет назад сыграла свадьбу. По слухам, реакция Анджелины на этот поступок бывшего мужа была бурной.

Энджи в ярости и совершенно ошеломлена тем, что Брэд мог так низко опуститься. Она очень надеялась, что им удастся уладить проблемы после ужасных летних разборок, но теперь это совершенно не обсуждается. Ее возмущает то, что он публично ездит по Европе с новой девушкой, вместо того чтобы держать личную жизнь в тайне от общественности,

— рассказывают инсайдеры.

Николь Потуральски

При этом сам Питт прекрасно понимал, что вызовет гнев бывшей супруги, приглашая новую возлюбленную во французское поместье, однако не стал учитывать это обстоятельство при планировании своего отдыха. По словам источников, близких к актеру, ему просто все равно, что Джоли подумает на этот счет.