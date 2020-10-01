Джессика Симпсон ошеломила суперфигурой после родов

Артистка показала, как занимается йогой на фоне заката в обтягивающем наряде. За полгода после родов она похудела на 45 кг.

Американская певица Джессика Симпсон, которая недавно похудела на 45 килограмм, покорила сеть стройной фигурой. Новое фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда за полгода после родов сбросила лишний вес и поделилась результатами с подписчиками. На новом снимке она предстала на фоне заката у бассейна.

Звезда стоит в позе воина, повернув лицо боком к камере и разведя руки в стороны. Она позирует в черном спортивном топе и обтягивающих лосинах с леопардовым принтом.

Юзеры отметили, что 40-летняя Симпсон выглядит подтянуто после родов и засыпали ее комплиментами.