Cпецоперацию по вагнеровцам СБУ и ГУР проводили совместно с турками и американцами

По словам журналиста Юрия Бутусова, спецоперация по вывозу вагнеровцев из Минска готовилась совместно со спецслужбами Турции и США, а за помощь Украина выдала туркам представителя РПК

Об этом журналист, главред сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook.

«В сети появился документ уголовного дела по организации захвата 28 российских террористов на борту турецкого самолета, судя по штампу, подготовленный 5-м управлением Департамента контрразведки СБУ. Мои источники говорят, что это достоверная информация», — заявил Бутусов.

По словам журналиста, это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции. Сотрудники ГУР МО купили билеты для террористов и знали, какой будет рассадка.

«Разведслужба Турции обеспечила направление в Минск самолета повышенной вместимости и с дополнительной защитой кабины пилотов. В обмен на помощь Турции спецслужбы Украины оказали содействие в захвате турками в Одессе курда Исы Озера, который был объявлен в розыск в Турции (11 сентября турки показали Озера в Стамбуле — он был вывезен из Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство)», — отметил он.

«Один из пилотов и старший стюард были на борту не случайно, а прошли подготовку для подобных чрезвычайных ситуаций. В салоне находились четверо подготовленных к рукопашному бою сотрудников спецслужб Украины, контролировали салон с обоих входов. И были в салоне добровольные помощники, не обозначенные на схеме СБУ», — подчеркнул Бутусов.

Общая координация, управление и финансирование операции осуществлялось совместно со спецслужбами США.

Как только создался б легальный повод — кому-то из пассажиров стало плохо, — экипаж самолета запросил бы у диспетчера «Украэродвижения» посадку и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех других подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне.

Захватить самолет террористы не имели шансов. Они были без оружия, и преодолеть узкий проход в кабину самолета они б не смогли. А даже если бы и прошли, экипаж был бы надежно защищен от взлома кабины.

Документ датирован 30 июля. Такой же план был подготовлен и на рейс 25 июля, которым террористов должны были вывозить поначалу. Они въехали 25 июля в Беларусь, у каждого в руках был авиабилет, но вылететь им не дали. На совещании в кабинете президента Владимира Зеленского 24 июля, где начальник ГУР МО Василий Бурба и первый заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывали о спецоперации, Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак приняли решение о переносе сроков вылета. Группу террористов разместили в Минске ждать нового рейса. Вылет был перенесен на 30 июля. Однако после измены и передаче данных о спецоперации в Беларусь кем-то из участников совещания в президентском кабинете террористы были задержаны в Минске.