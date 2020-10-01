Бывший телохранитель обвинил Крис Дженнер в харассменте

Не успели поклонники семейства Кардашьян — Дженнер переварить новость о закрытии их реалити-шоу «Семейство Кардашьян», как обладатели звездной фамилии дали им новый повод поговорить о себе. На этот раз в центре внимания оказалась 64-летняя Крис Дженнер. Ее бывший телохранитель Марк Макуильямс подал на нее в суд, обвинив звезду в сексуальных домогательствах.

Крис Дженнер

В судебных документах Макуильямс утверждает, что был нанят на работу в компанию по производству шоу «Семейство Кардашьян» в 2017 году и охранял Крис Дженнер и ее старшую дочь Кортни. По словам телохранителя, уже в мае того же года он начал подвергаться харассменту со стороны матери звездного семейства. Марк утверждает, что Дженнер постоянно расспрашивала его о сексуальной жизни и делала ему непристойные предложения.

По словам Марка, в тот же период у них произошел сексуальный контакт без взаимного согласия, после чего охранник неоднократно жаловался на неподобающее поведение Крис Дженнер своему работодателю и в отдел кадров, но те не предприняли никаких мер. В судебных документах Макуильямс также отмечает, что неоднократно слышал от Крис Дженнер сексистские, расистские и гомофобные высказывания в адрес коллег, а также в свой адрес.

После неоднократных жалоб, которые так и остались без ответа, Крис Дженнер якобы намеренно начала мстить своему телохранителю. В сентябре 2018 года Марка отстранили от работы с Крис Дженнер, но он продолжал еще какое-то время обеспечивать безопасность ее дочери Кортни, однако вскоре был уволен и с этого поста.

Крис Дженнер отрицает обвинения бывшего охранника и говорит, что они не имеют ничего общего с правдой. Вчера представитель звезды Марти Сингер выпустил официальное заявление по этому поводу:

Крис Дженнер и Кортни Кардашьян категорически отрицают полностью ложные заявления, сделанные телохранителем Марком Макуильямсом. Его абсурдные утверждения явно сфабрикованы и противоречат реальным фактам. Крис никогда не вела себя неподобающим образом по отношению к нему.

Представитель Крис Дженнер также добавил, что на самом деле Макуильямс был уволен из-за того, что плохо справлялся со своей работой: телохранителя якобы неоднократно замечали спящим в своей машине в разгар рабочей смены. Марти Сингер заявил, что как только Крис Дженнер одержит победу в деле по этому ложному иску, она ответно подаст в суд на бывшего охранника за злонамеренное преследование.