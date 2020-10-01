Бруклина Бекхэма обвинили в поддержке домашнего насилия

Публикуя, казалось бы, безобидные и романтичные снимки со своим 21-летним женихом Бруклином Бекхэмом, 25-летняя Никола Пельтц наверняка и предположить не могла, что они вызовут такой большой общественный резонанс.

На фото, на котором сын знаменитого футболиста и дизайнера держит свою невесту за шею, обратила внимание основательница женской правозащитной организации KWRO Дайанна Намми, которая увидела в этом снимке призыв к домашнему насилию.

Это отвратительно. Я думаю, что никто не должен позволять себе шутить с такими серьезными вещами. Мы говорим о реальной жизни, и даже если это шутка, она отвратительна,



— заявила она.

Намми считает, что фото следует удалить из инстаграма, и призывает Бруклина принести публичные извинения.

Ему 21 год, и он достаточно взрослый, чтобы понять, что это очень серьезно. Я думаю, что он должен открыто извиниться и признать, что совершил огромную ошибку.

Мы говорим о живых людях. Это не кукла, чтобы играть с ней. Поэтому я думаю, что у этой публикации очень опасный посыл, особенно для молодых людей. Это так опасно, а в его положении особенно важно. Не только он, но и его семья должны обсудить это, чтобы выступить в СМИ и сказать, что они не одобряют это.

Речь идет о взрослом мужчине, который ведет себя так со своей девушкой, и она определенно не должна с этим мириться. Я призываю их разместить сообщение с извинениями в инстаграме, твиттере и в средствах массовой информации за их проступок,

— сказала она.

Дайанна также посоветовала Бруклину пойти на курсы обучения здоровым отношениям и научиться обращаться с женщинами.

Сама Никола также иногда фотографируется в похожих позах — держа бойфренда за шею. Вероятно, таким образом пара выражает сильные чувства друг к другу.