Баррель Brent закрепился выше $42

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов чуть повышаются после скачка накануне на данных о сокращении запасов в США по итогам третьей недели подряд.

По состоянию на 8:10 декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,04 к предыдущему закрытию до $42,34 за баррель, ноябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — также на $0,04 до $40,26 за баррель, сообщает «Финмаркет».

При этом за сентябрь Brent подешевела на 9,6%, по итогам второго квартала — на 0,5%, WTI снизилась в цене на 5,6% за месяц и выросла на 2,4% за квартал.

Как отмечает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «котировки пытаются вернуться к верхним границам диапазонов 39-44 доллара и 35-42 доллара, пробой которых возможен в случае продолжения ралли на американских фондовых рынках и ослабления доллара». «Отчет Минэнерго США накануне в основном принес позитивные сигналы и свидетельствовал о неожиданном сокращении запасов „черного золота“ при стабилизации нефтедобычи в стране на уровне 10,7 млн баррелей в день», — говорится в обзоре эксперта.

Более того, указывает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова, «возобновление переговоров по стимулам в США (администрация Дональда Трампа предложила свой пакет помощи в 1,5 трлн долларов) поддержало рыночный сантимент».

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Тем не менее, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае–июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

На встрече 6 июня страны-участницы ОПЕК+ продлили на месяц — до конца июля — срок действия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.