Азербайджан — 4-й день боевых действий и первые результаты

Турецкий новостной портал «Тrtavaz» подвел предварительный итог 4 дня боевых действий азербайджанской армии против армянско-российских оккупантов. Насколько можно понять, азербайджанские войска стараются обходить населенные пункты и очень аккуратно выдавливают или уничтожают противника в городской застройке. В частности, вчера продолжалась зачистка города Физули. Армянское командование направило туда свой 4-й батальон, но он получил огневое поражение плотным артиллерийским огнем азербайджанских войск и. Вышел из боя.

Согласно данным азербайджанских военных, им удалось обнаружить и точно поразить командный пункт 41-го полка 18-го мотострелкового полка Вооруженных сил Армении. В районе Агдаре, где в оперативное окружение попал 6-й горно-пехотный полк армянской армии, продолжались бои по его уничтожению. Напомним, азербайджанское командование предложило армянам сдаться, но они отказались и потому началась операция по ликвидации очага сопротивления.

Видимо, армянское командование отдало приказ держаться до подхода подкрепления и таки направило его в виде 193-го штурмового батальона. Но его колонна была перехвачена азербайджанскими БПЛА и разбита еще на марше. Поскольку штурмовой батальон подвергся мощному огневому поражению, оставшийся в живых личный состав начал отход пешим порядком, поскольку было очевидно, что любой автотранспорт является удобной целью для азербайджанских средств поражения.

В результате, азербайджанские военные захватили документацию и знамя батальона. По старым, совковым нормам, утрата этих атрибутов ведет к расформированию воинской части насовсем. Так что можно с большой долей вероятности говорить о том, что одним штурмовым батальоном у армян стало меньше.

Вот какую инфографику дает министерство обороны Азербайджана.

По данным портала, за вчера азербайджанским военным удалось уничтожить: 1 ракетную установку «Ураган», 2 системы ПВО ОСА, 8 реактивных систем залпового огня «Град» БМ-21, 1 боевую машину пехоты, 16 танков, 4 гаубицы Д-20 и 2 грузовика на разных участках фронта.