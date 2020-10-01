Автор «Игры престолов» раскритиковал поведение Трампа на дебатах

Автор серии книг, по которым был снят сериал «Игра престолов», Джордж Мартин раскритиковал поведение кандидата в президенты США и действующего лидера государства Дональда Трампа с его оппонентом Джо Байденом. Соответствующую запись писатель оставил в своем блоге.

В частности, Мартин отметил, что своим поведением Трамп опозорил должность президента. «Вчерашние «дебаты» доказали вне всякого сомнения одну вещь. Джо Байден достойный человек, а Дональд Трамп — нет», — подчеркнул автор книг.

Писатель вспомнил, что Трамп не очень хорошо вел себя по отношению к Хилари Клинтон на выборах в 2016 году. Однако на этот раз глава государства поставил «новые рекорды оскорбительного, надоедливого и грубого поведения», считает Мартин.