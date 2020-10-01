«Атлантида» Валентина Васяновича представит Украину на «Оскаре»

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича «Атлантида» в качестве национального претендента на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

В этом году лента соревновалась еще с двумя кандидатами – документальным фильмом Ирины Цилык «Земля голубая, будто апельсин» и комедией Антонио Лукича «Мои мысли тихие».

Фильм ждет оскаровская промокампания и борьба за попадание сначала в лонг-лист, а затем и в шорт-лист Премии. Номинанты на «Оскар» будут объявлены 15 марта 2021. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 21 апреля 2021.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», где он одержал историческую для Украины победу. В дальнейшем «Атлантида» получила широкий международный успех – фильм показали более чем на 50 фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при, драму приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, лента вошла в лонг-лист Премии Европейской киноакадемии и была представлена членам Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая присуждает премию «Золотой глобус».

Продюсерами ленты выступают Валентин Васянович, Ия Мыслицкая («Племя», «Сумерки») и Владимир Яценко («Домой», «Дикое поле»). Международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила «Студия Гармата фильм». Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик ленты – кинокомпания Arthouse Traffic.

Украинская премьера «Атлантиды» состоится 26 сентября в рамках международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля. В широкий украинский прокат фильм выйдет 5 ноября.