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Взрыв в Париже оказался звуком от истребителя

За мощный взрыв в столице Франции Париже приняли звук от истребителя. Об этом местная полиция сообщила на своей странице в Twitter.

«В Париже и его окрестностях был слышен очень громкий звук. Взрыва не было, это истребитель, который преодолел звуковой барьер», — говорится в сообщении.

Полицейские также призвали жителей успокоиться и не перегружать линии экстренной связи.

BFMTV отмечает, что громкий звук, похожий на взрыв, зафиксировали в полдень по парижскому времени (13:00 мск). Издание пишет, что он побеспокоил многих жителей Парижского региона (Иль-де-Франс).

30 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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