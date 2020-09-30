В США успешно проведены испытания первого в мире истребителя F-X шестого поколения (видео)

В США успешно проведены испытания первого в мире истребителя шестого поколения: они прошли в рамках программы Next Generation Air Dominance. Х-самолет создавался при активном использовании цифровой инженерии. В случае одобрения программы Конгрессом планируется, что ВВС США ежегодно будут пополнять авиапарк 50-80 истребителями шестого поколения.

«Мы уже построили и подняли в воздух полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше», — заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.



Новый истребитель будет работать в качестве ведущего вкупе с группой беспилотных аппаратов, уточнил специалист. На данный момент тактико-технические данные самолета неизвестны.

Ропер озвучил главную задачу самолета: он должен обеспечить США неоспоримое стратегическое преимущество в воздухе, помочь отправить Пекин и Москву в технологический нокаут.

Проект Penetrating Counter Air («Преодоление ПВО и борьба с воздушными целями») осуществляется ноября 2016 года. Перспективную боевую машину разрабатывают в рамках программы Air Dominance Next Generation (Воздушное превосходство нового поколения), которая должна обеспечить доминирование с учетом сетевых платформ в космосе или действий в киберпространстве.

В Пентагоне заявили, что F-X в случае военных действий сможет без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва противовоздушной обороны.

Предполагается, что истребитель станет полностью невидим для высоко- и низкочастотных радаров, он сможет взять на борт гораздо больше вооружения, чем существующий ныне истребитель пятого поколения F-22. Также предполагается, что F-X будет оснащен лазерным оружием.

В 2018 году в Сети появился видеоролик с созданным с помощью компьютерного моделирования F-X. Эксперты отметили типичные для «невидимки» черты: отсутствие классического хвоста, наличие плавных внешних обводов с минимумом острых граней.



https://www.9tv.co.il/item/18532