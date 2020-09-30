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В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules совершил аварийную посадку в одесском аэропорту.

Как передает корреспондент «Думской», борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.

Интересно, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина.

Тогда на машину нанесли так называемые «полосы вторжения» — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю

https://dumskaya.net/news/v-odesse-sovershil-avariynuyu-posadku-amerikansk-127937/

30 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Украина ﻿
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