На МКС катастрофическая нехватка воздуха из-за разгерметизации российского модуля Скончался эмир Кувейта » Турция и Азербайджан опровергли сообщения о сбитом армянском самолете Турецкий истребитель F-16 не сбивал самолет СУ-25 ВВС Армении, заявили в Минобороны Азербайджана. По словам начальника пресс-службы ведомства Вагифа Даргяхлы, это «очередная дезинформация армянской стороны». Администрация президента Турции также опровергла сообщения о сбитом армянском самолете, пишет Bloomberg. 3 Ранее об инциденте с Су-25 сообщили в Минобороны Армении. По информации ведомства, пилот самолета погиб. Как заявлял накануне посол Армении в РФ Вардан Тоганян, вмешательство Турции в карабахский конфликт «не останется без ответа».

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