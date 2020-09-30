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Турция и Азербайджан опровергли сообщения о сбитом армянском самолете

Турецкий истребитель F-16 не сбивал самолет СУ-25 ВВС Армении, заявили в Минобороны Азербайджана.

По словам начальника пресс-службы ведомства Вагифа Даргяхлы, это «очередная дезинформация армянской стороны».

Администрация президента Турции также опровергла сообщения о сбитом армянском самолете, пишет Bloomberg.

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Ранее об инциденте с Су-25 сообщили в Минобороны Армении. По информации ведомства, пилот самолета погиб.

Как заявлял накануне посол Армении в РФ Вардан Тоганян, вмешательство Турции в карабахский конфликт «не останется без ответа».

30 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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