ТОП 3 самых популярных настольных игр 2020

Несмотря на то, что компьютерные игры считаются одним из самых популярных видов досуга, настольные игры продолжают оставаться лидером для проведения времени в компании друзей, особенно в долгожданный выходной. Если опытные любители точно знают, что выбрать на посиделки, то как же быть новичкам, которые хотят приобщиться к культуре? В этом случае поможет магазин настольных игр domigr.com.ua. Здесь действует полная консультация для всех клиентов, а также наиболее широкий ассортимент по доступным ценам!

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Уже по названию становится понятно, что игра по известному мультсериалу «Рик и Морти», а именно по четвертой серии второго сезона.

В чем сюжет?

Паразиты, паразиты, везде паразиты! Это не только коллеги, но и родственники и даже друзья! Дабы суметь сберечь целую вселенную от этой напасти, Рик запирается с семьей в доме. Отныне есть два лагеря: паразиты и союзники. Первых нужно истреблять таким образом, чтобы зацепить минимальное количество друзей.

Суть игры

Так как существует два лагеря, то и играющие делятся на две категории. Суть в том, чтобы истребить противников быстрей, чем они сделают это с вами. Кооперативное взаимодействие подразумевает тактику. Паразитам важно сберечь хотя бы одного представителя.

Все игроки в начале получают по три карты для действий. Далее важно составить поле для игры. Под каждую карту обязательно класть карту роли, так как она определяет был игрок паразитом или человеком.

Из преимуществ настольной игры можно выделить:

динамичность процесса;

веселое времяпровождение с остроумными шутками;

доступная стоимость.

Многие настольные игры могут показаться сложными на первый взгляд. Достаточно основательно обратиться к инструкции или же заглянуть в Интернет.

Звездные войны: Восстание

В категорию «Лучшие настольные игры 2020» однозначно входит данный представитель. Дело в том, что это асимметрическая стратегия с массой уровней. Часок посидеть не удастся. Интересные настольные игры – это еще и аксессуары. Здесь представлено 150 фигурок с двумя игровыми полями, которые включают в себя 32 галактики мира «Звездных войн».

Суть игры

Заключается в добыче ресурсов, постройке техники, найме и дальнейшем улучшении персонажей. У каждой команды есть собственный лидер, который отправляется на планеты для дальнейшего выполнения миссий. Захваченные планеты дают ресурсы, за которые и строится техника.

Преимущества:

масштабная настольная игра с массой возможностей (партия длится до 240 мин.);

процесс очень увлекательный, особенно для большой компании;

все элементы выполнены не только качественно, но и правдоподобно.

Манчкин

Популярные настольные игры остаются такими на долгие десятилетия. Манчкин – это простой и интересный игровой процесс. Более того, ежегодно выходят новые дополнения: «Дикий Топор», «Следопуты», «Безбашенные» и прочее. Такими игры настольные стали буквально недавно. Ничего удивительно, ведь они призваны не только развивать, но и соперничать с компьютерными по своей увлекательности.

Суть игры

Главное достигнуть 10 уровня персонажа. Кто первым это сделает, тот и победил. Доступны различные возможности: битва с монстрами, шмотки, навыки, наличие классов и т.д.

Настольная игра впитала в себя буквально все преимущества карточных игр для компании.

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