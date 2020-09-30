Софи Тернер впервые показала, как выглядела в бикини во время беременности

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер, которая недавно родила первенца музыканту Джо Джонасу, продемонстрировала, как выглядела во время беременности.
Так, знаменитость, которая до этого ни разу не показала себя в интересном положении, запостила в фотоблоге несколько снимков, на которых беременна. На одном из фото 24-летняя актриса позирует в бассейне вместе с собакой.
Также звезда поделилась фотографией, где загорает на шезлонге. Публикации Тернер сопровождала только смайликами.
Редкие фотографии Софи вызвали большой ажиотаж среди пользователей. Так, в комментариях фанаты и коллеги актрисы оставили ряд приятных слов.
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