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Скончался эмир Кувейта

Умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Он был старейшим после 94-летней королевы Великобритании Елизаветы главой государства.

Как сообщает Reuters, 91-летний шейх скончался в США, где проходил лечение после операции. Новым эмиром Кувейта станет его сводный брат Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Шейх Сабах до вступления на престол в 2006 году был главой МИД и премьер-министром страны. Он проводил демократические реформы, в том числе расширяющие права женщин, свободу СМИ и собраний.

30 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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