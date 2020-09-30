Штаб Байдена начал продавать футболки с просьбой заткнуть Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден продолжает троллить своего соперника Дональда Трампа: его штаб начал выпускать футболки с просьбой заткнуться в адрес нынешнего американского лидера. Об этом пишет The Hill.

На футболках напечатано лицо расстроенного Трампа, а поверх — надпись «Заткнись, мужик», которой Байден попытался остановить соперника во время дебатов. Одежду продают по 30-33 доллара за штуку.

В ходе дебатов, которые прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде 30 сентября, Трамп неоднократно перебивал Байдена. Не выдержав, демократ потребовал от республиканца замолчать. «Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмущенно сказал тот. «Продолжай трепаться», — добавил Байден.

В ходе предвыборной гонки кандидаты на пост президента США неоднократно троллили друг друга. Так, в начале сентября предвыборный штаб Трампа опубликовал видео спящего на интервью демократа. Позднее, впрочем, выяснилось, что это не Байден, а певец Гарри Белафонте.

В свою очередь штаб Байдена тоже затроллил Трампа: сторонники демократа недавно приобрели домен KeepAmericaGreat.com и запустили сайт, который содержит критику главы государства. На нем можно увидеть список «несдержанных обещаний» президента, среди которых — увеличение числа рабочих мест, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса.