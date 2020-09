Принстонский философ предлагает истребить всех хищников на Земле

Замечательная статья принята и подготовлена к включению в очередной номер международным Журналом практической философии * (краткое изложение – ниже). Автор – Бен Брэмбл (Ben Bramble), преподавал философию в дублинском Тринити-колледже (Ирландия) и Ливерпульском университете (Великобритания), сейчас – в Принстонском университете (США) и в Национальном университете Австралии.

.

Он разделяет озабоченность тем, что животные страдают не только в неволе у человека, но и в дикой природе – от хищников, которые причиняют травоядным животным беспокойство, преследуют их, нападают на них, съедают их.

Бен Брэмбл рассматривает альтернативные способы прекращения страданий мириадов жертв:

— быстрое, безболезненное, гуманное истребление всех хищников; или

— генетическое модифицирование хищников, постепенно превращающее их потомство в травоядных (“травоядизация” хищников).

У первого варианта есть минусы. Хищники ужасны, но и, во многих отношениях, прекрасны. Полюбуйтесь их глазами, мордами, шерстью или перьями, восхититесь их любознательностью, игривостью, тем, как они бегут, плывут, летят, оцените их заботу и привязанность к своим детишкам, их стойкость в преодолении трудностей, и вы можете подумать, что гибель хищников планеты станет огромной потерей для человечества.

‘Травоядизация’ хищников снимает эти тревоги. Она имела бы результатом сохранение жизней хищников, и мы могли бы продолжать наслаждаться присутствием на планете животных, очень похожих на прежних, со всеми их красотами и добродетелями, но – без посягательств на чужую плоть.

Далее Бен Брэмбл подробно поясняет, почему предпочтительнее истребление.

Само по себе существование видов не так уж важно, говорит он, – вот, к примеру, динозавры давно вымерли, однако это не мешает нам ими восхищаться.

Конечно, если мы проведём тотальное истребление хищников, посещение диких мест – скажем, национальных парков – может значительно сократиться. Наверное, это некоторых расстроило бы. Но многие из нас обрадуются тому, что дикая природа вокруг нас больше не является ареной ужасов и страданий. Для многих из нас было бы, в конечном счёте, гораздо более приятным отправиться в поход по Йеллоустонскому парку, зная, что леса вокруг нас – уже не кровавая баня, а место, где животные мирно и дружно живут и процветают.

Кто-то спросит: а может ли в таком случае белоголовый орёл оставаться эмблемой США или лев – символом Соединенного Королевства? Не понимаю, почему бы и нет, – отвечает Бен Брэмбл. Это могло бы стать лучшим примером для наших детей, если бы мы начали восхищаться животными, известными не своей превосходящей мощью и верховной властью, высоким положением в пищевой цепочке, а качествами гораздо более замечательными, такими как трудолюбие, ум и упорство, свойственные травоядным.

.

Да, признаёт Бен Брэмбл, истребление сократит жизнь хищников, но их ‘травоядизация’ также лишит их многих ценных удовольствий, она разрушит их отношения с потомством и, возможно, вгонит их в депрессию. И быстрая безболезненная смерть хищника будет не так страшна для него, как беспросветные годы беспокойства, завершающиеся кошмарной смертью от клыков и клювов других хищников.

Да, говорит Бен Брэмбл, истребление хищников может привести к тому, что травоядные жертвы будут некоторое время чувствовать себя подавленными, встревоженными, сбитыми с толку. Они ощутят себя никчёмными, нежеланными, их жизнь утратит значимость, они почувствуют себя как бы созданными не для этого мира, а для какого-то другого.

Но всё же, считает он, это – меньшее зло, чем продолжающийся в природе ужас, и завершает статью просьбой представить, как хищники сами могли бы отнестись к своей жизни, осознав вред, который они причиняют своей добыче. Я подозреваю, говорит Бен Брэмбл, что многие из таких хищников были бы глубоко опечалены или даже испуганы тем, что они во всё это вовлечены, – точнее, тем, какими монстрами они являются.

“Я могу даже представить, как они, эти хищники, прощают, извиняют нас за то, что мы их истребим. Если бы моё [Бена Брэмбла] существование зависело от того, что я выслеживаю других существ, ничем не хуже меня, ловлю их, раздираю и пожираю их плоть, лично я не хотел бы продолжать жить”.

==============

.

Не знаю, кто как, я не способен поверить, что это написано всерьёз (напомню, автор преподаёт в Принстоне, публикация – в журнале WoS/Scopus). Статья очень талантливо, ярко написана, замечательно смешная пародия на гуманьяков (маньяков гуманизма). Это был бы один из лучших стендапов Джорджа Карлина, жаль, он не дожил.

Однако, всего навидавшиеся западные учёные, комментирующие эту статью **, воспринимают её всерьёз, как очередное проявление модной нынче “сострадательной охраны природы” (‘compassionate conservation’). Мне, как человеку советскому, предложение тотально извести хищников (независимо от реалистичности), все эти ‘policing nature’ и т.п., автоматически навевают воспоминания о сталинском плане преобразования природы и всём этом ранне- и среднесоветском зуде реконструкторства (в охотничьем хозяйстве – оголтелых акклиматизаций, вселений чужеродных видов).

.

Так или иначе, такого мне в научных журналах первого ряда ещё не попадалось.

Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это, по-вашему, – подлинные мысли представителя “глубинной экофилософии” или намеренное доведение автором статьи до абсурда глубокомысленных рассуждений гуманьяков, с их беспредельным неуважением к природе?

.

Сергей Матвейчук (@Egalitist)

* С т а т ь я: Bramble, Ben. Painlessly Killing Predators. Journal of Applied Philosophy. Early View (Online Version of Record before inclusion in an issue). First published: 15 September 2020. DOI: 10.1111/japp.12461, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/japp.12461