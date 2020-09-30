Потери армии Армении — 2, 7 тыс. военных

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Армении.

Отмечается, что комплекс вывели из строя на территории Шушакенд Ходжавендского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Речь идет об одном из комплексов, снятых с боевого дежурства и направленных в зону карабахского конфликта.

По данным азербайджанского Минобороны, с 27 сентября армия Армении потеряла убитыми и ранеными до 2,7 тыс. человек. Кроме того, были уничтожены до 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня, минометов, около 25 средств ПВО, 6 командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 единиц автомобильной техники.

В Азербайджане также сообщил об утреннем обстреле города Тертер в Карабахе с армянской стороны «с целью вернуть утраченные позиции».

«30 сентября начиная с 08:00 (07:00 мск) часов утра подразделения вооруженных сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер. По предварительным данным, гражданской инфраструктуре был нанесен ущерб, есть раненные,» — цитирует РИА «Новости» пресс-службу военного ведомства.

Со своей стороны пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что карабахские силы сбили ночью над Степанакертом два беспилотника ВС Азербайджана. По всей протяженности линии фронта идут артиллерийские бои.