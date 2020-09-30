Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, умер от лейкемии

Первый в мире человек, вылечившийся от ВИЧ, американец Тимоти Рей Браун умер от лейкемии. Об этом сообщает Фармапедия со ссылкой на Рейтерс.

Браун в 2017 году прошел две трансплантации костного мозга в Берлине и получил иммунитет к ВИЧ.

Этот же способ в 2019 году помог венесуэльцу Адаму Кастильехо.

Пациент из Великобритании (он попросил не раскрывать своего имени) стал вторым в истории человеком, которому диагностировали ВИЧ-инфекцию, но потом в течение долгого времени не находили вируса в крови.