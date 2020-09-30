Одержимый фотографией мужчина построил дом в форме фотокамеры

Рави Хонгал (Ravi Hongal), фотограф, увлечённый фотокамерами, построил для себя трёхэтажный дом в городе Белгаум, Индия, который выглядит так же, как классическая фотокамера.



Интерьер дома выполнен в таком же тематическом стиле. Три сына — Кэнон (Canon), Никон (Nikon) и Эпсон (Epson) — также являются свидетельством любви Хонгала к этому виду искусства.

«Трёхэтажный дом Рави Хонгала в Белгауме недавно стал достопримечательностью города. 49-летний фотограф потратил более 75 тысяч фунтов стерлингов (почти $95.000) на строительство своей обители в форме фотокамеры.

В то время как фасад украшает объектив, вспышка, карта памяти и видоискатель, интерьер тоже не отстаёт: потолки и стены выполнены в виде разных частей камеры»

Фото: flickr