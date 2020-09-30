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Неделя моды в Париже: Алеся Кафельникова, Сидни Бруна, Тилан Блондо на показе Etam

Вчера вечером в Париже состоялось шоу французского бельевого бренда Etam, в котором приняли участие Алеся Кафельникова, Сидни Бруна, Констанс Яблонски и другие модели. Список звездных гостей из-за пандемии коронавируса на этот раз был не очень внушительным, но Тилан Блондо и Виржини Ледуайен нашли время оценить весенне-летнюю коллекцию.

В этом году шоу было посвящено теме «Гламур, стразы и блестки» — на подиуме было много вещей, которые смело можно надевать на дискотеку. Так же в своем инстаграме показ прокомментировала и Алеся Кафельникова.

Позвольте мне начать эту ночь диско в Париже,

— подписала Алеся видео со своим проходом по подиуму в полупрозрачном бра и блестящих брюках.

 

 

Для Кафельниковой это было первое участие в показах сезона весна-лето — 2021. Но Неделя моды в Париже только началась, так что, вероятно, мы еще увидим модель на подиуме. Так, в прошлом году Алеся принимала участие в показах Chanel и Isabel Marant — у этих брендов и в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, запланированы офлайновые шоу.

Напомним, что на днях также стало известно, что Кафельникова встречается с Георгием Петришиным. Слухи о романе ходили уже несколько недель, но теперь Алеся подтвердила их, опубликовав фото с бывшим возлюбленным Светланы Ходченковой.

С прошлого года бренд Etam делает ставку на разнообразие на подиуме, привлекая к показу моделей разного телосложения и цвета кожи. Именно нижнее белье должно адаптироваться к вашему телу, а не наоборот — такова позиция бренда.

Кроме того, во время трансляции шоу была опробована новая технология Live Video Shopping: зрители, наблюдавшие за показом дистанционно, тут же могли приобрести понравившиеся модели с подиума.

Гости показа

Тилан Блондо 

Тилан Блондо

Виржини Ледуайен 

Виржини Ледуайен

Гайя Вайсс 

Гайя Вайсс

Венсан Эльбаз 

Венсан Эльбаз

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30 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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