Неделя моды в Париже: Алеся Кафельникова, Сидни Бруна, Тилан Блондо на показе Etam

Вчера вечером в Париже состоялось шоу французского бельевого бренда Etam, в котором приняли участие Алеся Кафельникова, Сидни Бруна, Констанс Яблонски и другие модели. Список звездных гостей из-за пандемии коронавируса на этот раз был не очень внушительным, но Тилан Блондо и Виржини Ледуайен нашли время оценить весенне-летнюю коллекцию.
В этом году шоу было посвящено теме «Гламур, стразы и блестки» — на подиуме было много вещей, которые смело можно надевать на дискотеку. Так же в своем инстаграме показ прокомментировала и Алеся Кафельникова.
Позвольте мне начать эту ночь диско в Париже,
— подписала Алеся видео со своим проходом по подиуму в полупрозрачном бра и блестящих брюках.
Для Кафельниковой это было первое участие в показах сезона весна-лето — 2021. Но Неделя моды в Париже только началась, так что, вероятно, мы еще увидим модель на подиуме. Так, в прошлом году Алеся принимала участие в показах Chanel и Isabel Marant — у этих брендов и в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, запланированы офлайновые шоу.
Напомним, что на днях также стало известно, что Кафельникова встречается с Георгием Петришиным. Слухи о романе ходили уже несколько недель, но теперь Алеся подтвердила их, опубликовав фото с бывшим возлюбленным Светланы Ходченковой.
С прошлого года бренд Etam делает ставку на разнообразие на подиуме, привлекая к показу моделей разного телосложения и цвета кожи. Именно нижнее белье должно адаптироваться к вашему телу, а не наоборот — такова позиция бренда.
Кроме того, во время трансляции шоу была опробована новая технология Live Video Shopping: зрители, наблюдавшие за показом дистанционно, тут же могли приобрести понравившиеся модели с подиума.
Гости показа
Тилан Блондо
Виржини Ледуайен
Гайя Вайсс
Венсан Эльбаз
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