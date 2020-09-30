Неделя моды в Париже: Алеся Кафельникова, Сидни Бруна, Тилан Блондо на показе Etam

Вчера вечером в Париже состоялось шоу французского бельевого бренда Etam, в котором приняли участие Алеся Кафельникова, Сидни Бруна, Констанс Яблонски и другие модели. Список звездных гостей из-за пандемии коронавируса на этот раз был не очень внушительным, но Тилан Блондо и Виржини Ледуайен нашли время оценить весенне-летнюю коллекцию.

В этом году шоу было посвящено теме «Гламур, стразы и блестки» — на подиуме было много вещей, которые смело можно надевать на дискотеку. Так же в своем инстаграме показ прокомментировала и Алеся Кафельникова.

Позвольте мне начать эту ночь диско в Париже,

— подписала Алеся видео со своим проходом по подиуму в полупрозрачном бра и блестящих брюках.

Для Кафельниковой это было первое участие в показах сезона весна-лето — 2021. Но Неделя моды в Париже только началась, так что, вероятно, мы еще увидим модель на подиуме. Так, в прошлом году Алеся принимала участие в показах Chanel и Isabel Marant — у этих брендов и в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, запланированы офлайновые шоу.

Алеся Кафельникова Синди Бруна Констанс Яблонски Синди Бруна Констанс Яблонски Констанс Яблонски

Напомним, что на днях также стало известно, что Кафельникова встречается с Георгием Петришиным. Слухи о романе ходили уже несколько недель, но теперь Алеся подтвердила их, опубликовав фото с бывшим возлюбленным Светланы Ходченковой.

С прошлого года бренд Etam делает ставку на разнообразие на подиуме, привлекая к показу моделей разного телосложения и цвета кожи. Именно нижнее белье должно адаптироваться к вашему телу, а не наоборот — такова позиция бренда.

Алеся Кафельникова Синди Бруна Констанс Яблонски

Кроме того, во время трансляции шоу была опробована новая технология Live Video Shopping: зрители, наблюдавшие за показом дистанционно, тут же могли приобрести понравившиеся модели с подиума.

Гости показа

Тилан Блондо

Виржини Ледуайен

Гайя Вайсс

Венсан Эльбаз