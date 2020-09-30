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Леди Гага вместе с мамой написала книгу о «ментальной здоровье»

Леди Гага вместе с мамой написала книгу

Известная певица выпустила книгу о ментальном здоровье, которую написала вместе со своей мамой. На своей странице в Инстраграм знаменитость опубликовала обложку книги.

Книга, которая получила название «Channel Kindness: Stories of Kindness and Community», проливает свет на борьбу за ментальное здоровье. 300 страниц произведения воодушевлены собственной борьбой Гаги с психическими заболеваниями. Такой же посыл несет и ее последний альбом Chromatica.

Певица отметила, что именно эта борьба и вдохновила ее на создание книги — сборника «вдохновляющих историй, написанных молодыми людьми». Помимо личной истории самой Гаги, в книге показаны и другие истории молодых людей, которые столкнулись с подобными проблемами.

В составлении и написании книги знаменитости помогла ее мама — Синтия Бисетт Германотта.

Ранее, Леди Гага дала открытое интервью, в котором рассказала о своей внутренней битве с самой собой, с депрессией и нелегком пути, который она прошла, чтобы снова полюбить себя.

30 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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