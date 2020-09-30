Крупнейшим госкомпаниям России приказали продавать валюту для спасения рубля

Российские власти сдувают пыль с рецептов 2014 года и готовятся задействовать валютные резервы крупнейших государственных корпораций, чтобы поддержать рубль, рухнувший на 25% с начала года.Три госкомпании — «Газпром», «Роснефть» и «Алроса» — получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию, опубликованную в рамках раскрытия.

Речь идет о документе, где закреплен лимит на объем валюты, которую «госы» могут держать на счетах. Этот механизм власти задействовали во время валютного кризиса 6-летней давности: государственным экспортерам поручили за три месяца избавиться от «лишних» долларов и евро и вернуть резервы на уровень октября-2014.

Впоследствии директиву смягчили, однако 1 сентября 2020 года правительство обновило документ (№8036п-П13).

В частности, «Алросе» поручено обеспечить «приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше, чем по состоянию на 1 октября 2018 года», поддерживать его не выше этой суммы и отчитываться ЦБ. Компания утвердила решение на заседании совета директоров 28 сентября.

29 сентября вопрос «Об исполнении директив правительства РФ от 1 сентября 2020 г. №8036п-П13» рассмотрит «Роснефть». На 12 октября вопрос «об уровне чистых валютных активов» стоит в повестке совета директоров «Газпрома».

По данным ЦБ, на 1 сентября российские корпорации держали на валютных счетах 145,5 млрд долларов — больше, чем имеет правительство в Фонде национального благосостояния, ликвидные активы которого оцениваются в 120 млрд.

Начиная с июля, на фоне падения рубля, корпорации наращивали запасы валюты, пополнив счета на 3,9 млрд долларов.

У «Роснефти», согласно отчету по МСФО, на 30 июня было 4,4 млрд долларов и 0,3 млрд евро в виде ликвидных активов. Впрочем, валютный долг компании в разы больше — 25,7 млрд долларов и 4,3 млрд евро.

«Газпром» на 30 июня имел 738,8 млрд рублей (9,3 млрд долларов) на счетах, валютную структуру которых компания не раскрывает. «Алроса» также не сообщает о том, в какой валюте хранит денежные средства и их эквиваленты на 65,4 млрд рублей (отчет по МСФО).

Валютные резервы госкомпаний будут брошены на рынок после того, как резервы банковской системы были исчерпаны.

Банки с июля находятся в состоянии дефицита валютной ликвидности: их собственные резервы — в виде наличных на иностранных корсчетах и ликвидных активов — не покрывают все обязательства перед клиентами по расчетным счетам. Причем «разрыв» растет — с 0,3 млрд долларов на 1 августа до 3,5 млрд на 1 сентября, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

На начало года у банков было больше 15 млрд долларов свободных средств, которые начали активно тратиться в апреле, когда экономика испытала нефтяной шок, а к середине лета эта валютная подушка была проедена без остатка.

За сентябрь рубль потерял 7,6% и стал худшей валютой развивающихся рынков, опередив в гонке на «дно» даже турецкую лиру, упавшую на 6,1%.

Причем скачок курсов — до почти 80 за доллар и 93 за евро — состоялся на фоне налогового периода, когда экспортеры должны продавать валюту, чтобы рассчитаться с бюджетом.

Обычно в период налоговых выплат курс рубля при прочих равных или укрепляется, или замедляет ослабление, но в этот раз компании, вероятно, предпочли взять рублевые кредиты и так погасить обязательства перед казной, а валютную выручку сохранить в ожидании дальнейшего ослабления рубля, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.