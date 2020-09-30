Принстонский философ предлагает истребить всех хищников на Земле » Кремль готов принять участие в войне в Карабахе на стороне Армении Кремль готов принять участие в войне в Карабахе. По словам источника в Кремле, рассматривается вариант ввода российских войск в качестве миротворцев на территорию Армении. По мнению Кремля таким образом модно будет заставить Азербайджан остановить продвижение своих войск вглубь линии обороны . Однако пока однозначного ответа нет на вопрос — каким образом можно быстро перебросить массив российских войск в зону конфликта под прицелом ПВО. Кремль готов принять участие в войне в Карабахе. По словам источника в Кремле, рассматривается вариант ввода российских войск в качестве миротворцев на территорию Армении. По мнению Кремля таким образом модно будет заставить Азербайджан остановить продвижение своих войск вглубь линии обороны . Однако пока однозначного ответа нет на вопрос — каким образом можно быстро перебросить массив российских войск в зону конфликта под прицелом ПВО. Официальное заявление на эту тему уже готово — в российской Госдуме считают, что для разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нет необходимости привлекать никаких других миротворцев, кроме российских, или представляющих страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает Интерфакс. «При наличии воли двух конфликтующих сторон, я считаю, что кроме российских миротворцев и других миротворцев, представляющих страны ОДКБ, нет необходимости привлекать кого-то еще», — сказал Новиков. Виктор Шевчук

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