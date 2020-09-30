Компания Disney из-за коронавируса сокращает 28 тысяч работников

Компания Disney сократит около 28 тыс. работников из-за пандемии коронавируса, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

По информации агентства, в первую очередь будет сокращен персонал тематических парков в США, которые долгое время были закрыты из-за опасности распространения вируса. Позднее их начали открывать, однако число посетителей пришлось ограничить из-за новых санитарных требований.

Председатель подразделения парков Джош Д’Амаро отметил, что руководство компании пыталось избежать увольнений за счет сокращения расходов, приостановки проектов и оптимизации операций, однако эти меры не помогли.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что сокращения затронут сотрудников как парков, так и круизных лайнеров, предприятий розничной торговли, а также членов руководства. До начала пандемии в тематических парках Disney в США работали более 100 тыс. сотрудников.