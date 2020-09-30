Иностранные поставщики отказались работать с российским авиапромом

Ряд иностранных компаний, которые поставляют готовые системы для российских гражданских самолетов, отказались от сотрудничества, сообщил на форуме «Микроэлектроника-2020» директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.«Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолётов, кто-то гласно, кто-то негласно проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут», — цитирует Шпака «Интерфакс»

По словам чиновника, решение было принято «без объявления санкций» и связано с желанием «остановить наше гражданское авиастроение».

Дальнейшие ограничения могут коснуться микроэлектроники, заявил Шпак, добавив, что России нужно срочно создавать собственную радиоэлектронную промышленность, иначе будет поздно.

«Во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить не будет», — сказал он, подчеркнув, что это «вопрос безопасности и суверенитета».

С проблемами из-за отказа западных партнеров продолжать сотрудничество ранее столкнулся проект среднемагистрального самолета МС-21. Санкции США в отношении компании «Аэрокомпозит» отрезали производство лайнера от западных композиционных материалов. Новым поставщиком был выбран завод «Росатом» в ОЭЗ «Алабуга», однако сроки в очередной раз пришлось сдвигать — на конец 2021 года.

Замещать импорт будет вынужден и производитель Sukhoi Superjet 100 — на это потребуется 120-130 млрд рублей, рассказывал в сентябре «Ведомостям» источник, близкий к «Ростеху» и ОАК.

Сумма, сопоставимая с разработкой нового самолета, уйдет на замену зарубежных деталей «суперджета», доля которых в компоновке лайнера достигает 70%.