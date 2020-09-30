Джеймс Кэмерон сообщил о завершении съемок Аватара 2 и начале Аватара-3

Сразу после завершения работы над второй частью ленты, группа сразу же возьмется за Аватар 3.

Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил, что он закончил съемки второй части Аватара. Об этом сообщает Popcornnews со ссылкой на интервью режиссера актеру Арнольду Шварценеггеру.

Звезды поговорили в рамках продвижения экологического австрийского саммита. Кэмерон отметил, что пандемия коронавируса повлияла на съемочный процесс. По его словам, группа находится в Новой Зеландии и завершила съемки второй части.

При этом режиссер отметил, что примерно на 95% снят и Аватар 3. По его словам, сразу после выхода второй части, они приступят к работе над третьей. Кэмерон признался, что им очень повезло из-за выбора Новой Зеландии основной съемочной площадкой.

Премьеру Аватара 2 пришлось перенести. Вероятнее всего, лента выйдет в прокат аж в декабре 2022 года.