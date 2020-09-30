Чехия намеревается купить 4 израильских ЗРК SPYDER

МО Чехии сообщило отделу оборонного экспорта МО Израиля («Сибат»), что в международном тендере о поставках чешским вооружённым силам системы ПВО малой-средней дальности победу одержала израильская компания «Рафаэль» с комплексом SPYDER. Тендер продолжался несколько лет. Чехия намеревается купить 4 батареи SPYDER, в ближайшее время должны начаться переговоры об условиях и цене будущего контракта.

Поставки SPYDER – лишь часть двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере. Предполагается, что сумма сделки составит около 430 млн долларов. Контракт будет подписан между правительствами (GTG – government to government) в 2021 г., начало поставок планируется на 2023 г. SPYDER придёт на смену ЗРК 2К12 «Куб» разработки 1967 г., поставленных в Чехословакию ещё во времена СССР. Сейчас Чехия имеет 4 батареи таких ЗРК (16 ПУ).

ЗРК SPYDER предназначен для защиты как стратегических объектов, так и маневренных подразделений. Он способен противостоять самолётам, вертолётам, БПЛА и КР. Каждая батарея оснащена РЛС производства ЭЛьТА (дочернее предприятие «Израильской Авиационной Промышленности»).

Министр обороны Бени Ганц: «Мы благодарим правительство Чехии за партнёрство, за решение оснастить свои вооружённые силы израильской системой ПВО. Это ещё один важный шаг в укреплении сотрудничества между нашими странами, и отличные новости для оборонной промышленности в эти непростые времена».

Ариэль Каро, старший вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса «Рафаэль»: «Мы гордимся тем, что чешское правительство выбрало систему SPYDER, созданную ‘Рафаэль’, в процессе, который проходил между МО Израиля и Чешской Республики. Решение закупить комплекс SPYDER является значительным выражением доверия проверенным возможностям систем ПВО разработки ‘Рафаэль’, включающие Iron Dome, David Sling и SPYDER, системы, которая уже продана и используется в нескольких странах по всему миру».

Замечу, что ЗРК имеет два варианта: малой дальности SPYDER-SR и средней дальности SPYDER-MR. Первый тип комплектуется РЛС EL/M-2106 ATAR, второй – EL/M-2084 MMR. Замечу также, что Чехия уже купила 8 РЛС EL/M-2084 MMR для других нужд, контракт был подписан 05.12.19.