Азербайджанское командование объявило о разгроме двух армянских батальона в Агдере. Бои за Физули

В результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении, сообщает минобороны Азербайджана.

По утверждению Баку, противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых.

Между тем ожесточенные бои продолжаются. Азербайджанская артиллерия наносит массированные удары по позициям армянских войск. Интенсивное огневое воздействие деморализует противника.

На кадрах одного из видно, снятого на линии фронта, армянские солдаты не могут даже поднять головы в окопах из массированного обстрела со стороны азербайджанцев. У одного из солдат на каске была установлена камера GoPro, которая снимала происходящее.

На кадрах видно, как солдат в ужасе кричит: «Нас бросили!». А его сослуживец от страха держится за голову и плачет ВИДЕО.

Накануне утром министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором говорится об успехах войсковой операции. По утверждению военного ведомства, идут бои за райцентр – город Физули.

По состоянию на 30 сентября азербайджанские войска продвинулись на 27 километров вглубь оккупированной противником территории.

В свою очередь командование армянских войск утверждает, что в боевых действиях задействована турецкая армия. Ереван объявил, что турецкие F-16 атаковали армянские самолеты в воздушном пространстве Армении и сбили Су-25. Летчик погиб, заявляют армяне.

Однако Анкара и Баку категорически опровергли это заявление армянской стороны, и назвав его пропагандистской ложью. «Турция ни коим образом в нем не участвует и никакой необходимости в этом нет», заявил Ильхам Алиев. Он также подчеркнул, что F-16 турецких ВВС «ни коим образом не участвуют в боевых действиях».

Президент Турции Эрдоган заявил, что Армения должна уйти с оккупированных ею территорий Нагорного Карабаха и 7 других районов Азербайджана. По его словам, так называемая «Минская тройка» (США-Россия-Франция) уже 30 лет не может решить эту проблему и делает все возможное, чтобы не решить её.

Тем временем в сообщении для СМИ командование азербайджанской армии заявило, что в ходе успешной атаки был уничтожен штабной бункер армянских войск, в котором находился генерал и несколько высокопоставленных армянских офицеров.

Азербайджанская армия активно применяет дроны, в т.ч. дроны-камикадзе, которые охотятся на армянские танки ВИДЕО.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также опроверг сообщения армянской стороны о переброске на войну в Карабах повстанцев из Сирии.

Отвечая в эфире российского ТВ на вопрос, есть ли на фронте в Карабахе повстанцы из Сирии, Алиев сказал: «Нет, это очередной фейк-ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации».

«Никакой необходимости в этом нет — у Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением в 10 миллионов против населения в 2 миллиона у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах», — заявил Алиев.