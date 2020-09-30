«Ангел» Victoria’s Secret Эльза Хоск показала эротичное фото своей беременности

31-летняя шведская топ-модель Эльза Хоск и ее возлюбленный, основатель бренда District Vision Том Дейли, скоро впервые станут родителями. Этой радостной новостью «ангел» Victoria’s Secret сама пару часов назад поделилась в инстаграме. Эльза опубликовала несколько черно-белых снимков из фотосессии, в которой впервые предстала с округлившимся животом, а также поделилась парой кадров с бэкстейджа этой съемки.

Эльза Хоск

Какое-то время я держала ангела в своем животе в секрете! Сейчас ощущаю возбуждение и счастье, потому что беременна и начинаю новую главу жизни с мужчиной своей мечты! Сейчас мы уже на полпути,

— рассказала о скором пополнении в семье Эльза.

Ранее поклонники могли лишь догадываться, что Хоск беременна: в своем инстаграме она публиковала либо снимки в объемных нарядах, либо архивные кадры, на которых позировала с абсолютно плоским животом.

Эльза Хоск и Том Дейли знакомы уже около 10 лет, а встречаться начали в 2015 году. Избранник топ-модели, как и она сама, скандинавского происхождения — он родом из Дании. Эльза не слишком активно делится подробностями своей личной жизни с поклонниками и довольно редко публикует в соцсетях снимки с возлюбленным. Известно лишь, что Эльза и Том вместе живут в Нью-Йорке, а свободное от работы время обычно проводят на пляже или за прогулками по городу. Самым же любимым хобби пары являются путешествия по миру.

Том Дейли и Эльза Хоск

Напомним, что в модельный бизнес Эльза Хоск попала с подачи своего отца: именно он разослал снимки девушки в несколько модельных агентств Швеции. За свою карьеру Хоск снималась в рекламе Guess, Lancaster, Levi’s, Maxstudio, Oriflame и многих других брендов, неоднократно украшала обложки Elle и Cosmopolitan, а также принимала участие в показах Christian Dior, Giambattista Valli и не только. В 2015 году Эльза официально вступила в ряды «ангелов» Victoria’s Secret и принимала участие в ярких ежегодных шоу известного на весь мир бренда женского белья.