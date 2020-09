Золотой Кубок – официальный сайт в Украине, промокод Viber заявил о разрыве деловых отношений с Facebook » Amazon внедряет технологию бесконтактных платежей при помощи ладони Новая технология от гиганта электронной коммерции Amazon One позволяет пользователям оплачивать товары просто прикладывая ладонь к сканнеру. Amazon хочет упростить жизнь своим пользователям, позволяя им расплачиваться ладонью. Компания запустила Amazon One, новую биометрическую технологию, которая позволяет покупателям входить и оплачивать товары в магазинах, кладя ладонь на сканирующее устройство. Чтобы это работало, пользователям сначала нужно подключить ладонь к сохраненной кредитной карте. После этого пользователи могут расплачиваться рукой. Для начала, Amazon One будет работать в двух из десяти магазинов Amazon Go без кассира, расположенных недалеко от его штаб-квартиры в Сиэтле. Со временем Amazon планирует представить эту технологию в большем количестве своих физических магазинов в ближайшие месяцы. Amazon также надеется продавать технологию сканирования ладони другим компаниям, таким как розничные торговцы, стадионы и офисные здания. Компания заявила, что уже ведет «активные переговоры с несколькими потенциальными клиентами». Amazon уже экспериментировала с этой моделью. В марте компаниия заявила, что начнет продажу технологии, используемой в ее магазинах без кассира, под названием «Just Walk Out», которая позволяет покупателям входить в магазин, сканируя приложение, а затем выходить, не ожидая очереди. Камеры и датчики отслеживают, какие товары выбирают клиенты, и размагничивают их, когда покупатели выходят. Amazon заявила, что ведет «активные переговоры» с третьими лицами, которые хотят внедрить в свои магазины технологию сканирования ладоней. Amazon заявила, что ведет «активные обсуждения» с третьими сторонами, которые хотят внедрить технологию сканирования ладоней в свои магазины. Действия Amazon по лицензированию технологий другим ритейлерам могут натолкнуться на некоторые препятствия. Неясно, захотят ли конкурирующие ритейлеры внедрять эту технологию в своих магазинах и потенциально передавать данные о покупателях сопернику. Дилип Кумар, вице-президент Amazon по розничной торговле и технологиям, сказал, что Amazon One будет собирать данные о том, где покупатели делают покупки, но не о том, что они покупают или сколько времени они проводят в сторонних магазинах. Amazon — мощный розничный игрок как онлайн, так и офлайн. Ожидается, что в этом году Amazon займет почти 40% рынка электронной коммерции и значительно продвинулась в сфере розничной торговли с множеством магазинов Go, магазинов Whole Foods, 4-звездочных магазинов и магазинов Amazon Books, вместе с новой сетью продуктовых магазинов Fresh. Покупатели также могут опасаться передавать биометрические данные одному из крупнейших розничных продавцов страны. Amazon обратилась к проблемам конфиденциальности при запуске Amazon One, заявив, что разработала технологию «с высокой степенью безопасности». Изображения Palm не хранятся на устройстве Amazon One, а вместо этого зашифровываются и хранятся в защищенной области, которая была «специально построена в облаке». Пользователи Amazon One также смогут запросить удаление своих биометрических данных после их использования на устройстве или в Интернете. Amazon заявила, что решила использовать технологию сканирования ладоней, потому что она «считается более конфиденциальной», чем другие биометрические альтернативы, которые включают такие вещи, как технология сканирования глаз или распознавание лиц. «Вы не можете определить личность человека, глядя на изображение его ладони», — добавила Amazon.

