Звезда «Тенета» готов сыграть в фильме Marvel

Исполнитель главной роли в фильме «Тенет» Джон Дэвид Вашингтон без раздумий готов сыграть в экранизации комиксов Marvel, посвященной Фантастической четверке, если глава студи Кевин Файги обратится к нему с подобным предложением. Такое признание актер сделал в беседе с корреспондентами издания Nerd Reactor.

«Ой, я бы сказал: «Спасибо, что имеете меня в виду, спасибо, что пригласили на эту встречу. Где мне поставить свою подпись», — сказал он. Отметим, что в планах студии пока нет полнометражного фильма о первой команде супергероев. Ранее Фантастическая четверка появлялась в нескольких экранизациях. В одной из них снимался актер Крис Эванс, который позже сыграл другого популярного персонажа — Капитана Америку.

В 2019 году появились слухи о том, что Marvel собирается перезапустить серию. Утверждалось даже, что постановщиком может стать создатель фильма «Человек-муравей» Пейтон Рид. Однако проект так и не был запущен в производство.

Напомним также, что последняя попытка перенести действие комикса на большие экраны была предпринята студией Fox в 2015 году. Фильм «Фантастическая четверка» был снят режиссером Джошуа Транком. Он провалился в прокате.