Звезда «Тенета» готов сыграть в фильме Marvel Вонг Кар Вай снимет сиквел «Чунгкинского экспресса» » Звезда Лили Коллинз выходит замуж Известная американская актриса, звезда фильма «С любовью, Рози» и сериала “Отверженные“ Лили Коллинз поделилась радостной новостью с подписчиками. 31-летняя кинозвезда сообщила о помолвке. На своей странице в Инстаграм Лили опубликовала трогательные кадры, где ее возлюбленный, 37-летний режиссер Чарли Макдауэлл делает ей предложение. На нескольких фото Коллинз продемонстрировала на камеру помолвочное кольцо. Отметим, что Лили и Чарли состоят в отношениях с лета 2019 года. “Я ждала тебя всю свою жизнь, и мне не терпится провести всю жизнь с тобой вместе… Самая чистая радость, которую я когда-либо испытывала…“, — подписала фото актриса.

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