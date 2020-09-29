«  
  »

Звезда Лили Коллинз выходит замуж

Лили Коллинз выходит замуж

Известная американская актриса, звезда фильма «С любовью, Рози» и сериала “Отверженные“ Лили Коллинз поделилась радостной новостью с подписчиками. 31-летняя кинозвезда сообщила о помолвке.

На своей странице в Инстаграм Лили опубликовала трогательные кадры, где ее возлюбленный, 37-летний режиссер Чарли Макдауэлл делает ей предложение. На нескольких фото Коллинз продемонстрировала на камеру помолвочное кольцо. Отметим, что Лили и Чарли состоят в отношениях с лета 2019 года. “Я ждала тебя всю свою жизнь, и мне не терпится провести всю жизнь с тобой вместе… Самая чистая радость, которую я когда-либо испытывала…“, — подписала фото актриса.

29 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  