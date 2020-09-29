Япония ведет тайные переговоры с Кремлем

Новый глава японского правительства Есихидэ Суга впервые пообщался с руководителем российского государства Владимиром Путиным. Об этом сказано в сообщении Kyodo, однако, что было предметом беседы, агентство умалчивает.

На сайте Кремля данных об этом телефонном разговоре пока нет.

Позднее канал NHK уточнил, что

Суга стал премьер-министром 16 сентября, сменив на этом посту Синдзо Абэ, который подал в отставку по состоянию здоровья. Отношения РФ и Японии осложняет территориальная проблема: Токио требует у Москвы четыре острова на юге Курильской гряды.