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Япония ведет тайные переговоры с Кремлем

Новый глава японского правительства Есихидэ Суга впервые пообщался с руководителем российского государства Владимиром Путиным. Об этом сказано в сообщении Kyodo, однако, что было предметом беседы, агентство умалчивает.

На сайте Кремля данных об этом телефонном разговоре пока нет.

Позднее канал NHK уточнил, что

Суга стал премьер-министром 16 сентября, сменив на этом посту Синдзо Абэ, который подал в отставку по состоянию здоровья. Отношения РФ и Японии осложняет территориальная проблема: Токио требует у Москвы четыре острова на юге Курильской гряды.

29 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия ﻿
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