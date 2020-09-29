Выбраны лучшие фотографии года сделанные с дронов

Аэрофотосъемка достигает новых высот на конкурсе Drone Awards 2020, уже третий год действующего в рамках более крупного проекта Siena International Photo Awards. Победители конкурса Drone Photo Awards в этом году представляют оригинальные аэрофотоснимки, выполненные с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В 2020 году в конкурсе было представлено девять категорий, в которых наряду со стандартными темами природы, людей и спорта утверждена и самая животрепещущая тема современности — пандемия коронавируса.
В категории «Пустые города: жизнь во время COVID-19» представлен ряд фотографий, повествующих о глобальных изменениях в жизни человечества. Победителем в категории стало фото «Черный флаг» Томера Аппельбаума, на котором запечатлен ранний этап пандемии в апреле, когда протестующая толпа граждан Израиля четко выполняла требования властей о социальном дистанцировании.
В категории также представлены интересные фото, показывающие пустующую во время карантина автостоянку в Нидерландах или мусульманскую молитву в Турции, где дисциплинированные верующие соблюдают социальную дистанцию.
Главный приз среди фотографий конкурса Drone Photo Awards получает Джим Пико из Австралии, заснявший косяк лосося, принимающий форму сердца при прохождении через его центр акулы. В категории природа присутствуют уникальные фото атаки чайки на снимающий ее беспилотный летающий аппарат или осторожная игра касатки с лодкой полной туристов.
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