Выбраны лучшие фотографии года сделанные с дронов

Аэрофотосъемка достигает новых высот на конкурсе Drone Awards 2020, уже третий год действующего в рамках более крупного проекта Siena International Photo Awards. Победители конкурса Drone Photo Awards в этом году представляют оригинальные аэрофотоснимки, выполненные с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В 2020 году в конкурсе было представлено девять категорий, в которых наряду со стандартными темами природы, людей и спорта утверждена и самая животрепещущая тема современности — пандемия коронавируса.