Верил ли в бога Альберт Эйнштен и в какого — письмо открыло секрет

Верил ли в бога Альберт Эйнштен и в какого — письмо, найденное в его архиве, открыло секрет. Письмо пролежало несколько десятилетий, оставаясь незамеченным, пишет Sun.

Однажды нью–йоркская школьница написала письмо Альберту Эйнштейну.

Уважаемый Энштейн,

Во время занятий в воскресной школе у нас возник вопрос: молятся ли ученые? Он возник из другого вопроса: можем ли мы одновременно верить и в науку, и в религию. Сейчас мы пишем ученым и другим важным людям в надежде, чтобы на наш вопрос ответили.

Для нас было бы большой честью, если бы вы ответили на вопрос: молятся ли ученые и о чем именно они молятся?

Сейчас мы на шестом году обучения, класс миссис Эллис.

С уважением, Филлис

19 января 1936

Прошло пять дней, и она получила ответ!

Дорогая Филлис,

Я постараюсь ответить на твой вопрос так просто, как–только смогу. Вот мой ответ:

Ученые считают, что любые события, включая дела людей, происходят благодаря законам природы. Поэтому ученый не может полагать, что на ход событий можно повлиять при помощи молитвы, то есть сверхъестественного проявления своего желания.

Тем не менее, мы должны признать, что наши непосредственные знания об этих силах несовершенны, так что, в конце концов, убежденность в существовании конца, единого духа опирается на веру. И эти верования до сих пор широко распространены, несмотря на современные достижения науки.

Но, кроме того, каждый, кто всерьез вовлечен в научный поиск, оказывается убежден в том, что некий дух, намного более сильный, чем дух людской, властвует в законах вселенной. Таким образом, занятие наукой приводит к религиозному чувству особого типа, которое несомненно отличается от любого другого, более наивного.

С сердечным приветом, ваш А. Эйнштейн

24 января 1936