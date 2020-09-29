В попытках сохранить брак: Ким Кардашьян и Канье Уэст устроили романтический ужин с адвокатом

39-летняя Ким Кардашьян и 43-летний Канье Уэст, которые уже давно испытывают трудности в браке, делают все, чтобы эти проблемы решить и не доводить дело до развода. В минувшие выходные супруги отмечали свадьбу своего друга и устроили импровизированное свидание на заднем дворе дома.

Пара решила поужинать около огромного шатра, который, похоже, как раз и остался после торжества. На снимке, которым поделился рэпер, видно, что рядом с машиной стоят стол и стулья, а в арке виднеется рояль: возможно, после ужина Канье исполнил для жены песню.

Ужин для двоих,

— подписал Канье снимок, который сопроводил смайлом с голубем с оливковой ветвью в клюве. Похоже, тем самым Уэст намекнул, что он делает все, чтобы наладить отношения со своей женой.

Певец даже выступил личным фотографом Ким — на днях он сделал ее снимки в нижнем белье для британского издания AnOther Magazine, а ведь Уэст, как известно, не любит, когда его супруга появляется на публике в откровенных нарядах.

Но пока состояние здоровья Канье, у которого было диагностировано биполярное расстройство, вызывает у его жены серьезные опасения. Как говорят инсайдеры, Ким очень переживает за мужа и старается изо всех сил ему помочь.

Она глубоко опечалена тем, что Канье снова приходится бороться с проблемами. Он опять попал в этот порочный круг, который Ким успешно прерывала в течение нескольких месяцев подряд,

— рассказал источник.

Однако его жене не остается ничего другого, кроме как во всем поддерживать своего супруга, даже несмотря на то что порой он совершает несколько странные и эксцентричные поступки.

Ей все равно, что он пишет в твиттере. Канье есть Канье. Она старается помочь ему справляться с перепадами настроения и его безумным поведением, но ей дается это непросто,



— сказал инсайдер.