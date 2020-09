Учеными США раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса

Ученые Питтсбургского университета и Медицинского центра Седарс-Синай раскрыли загадку, почему у некоторых людей с COVID-19 развивается сильное воспаление, смертельно опасное для жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи смоделировали структуру части коронавирусного S-белка (белок-«шип»), который действует как суперантиген, провоцирующий чрезмерную реакцию иммунной системы. Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) наблюдается у некоторых детей, инфицированных SARS-CoV-2, и включает такие симптомы, как стойкая лихорадка и воспаление, опасное для многих органов.

Специалисты изучили, как белок-«шип» взаимодействует с иммунными Т-клетками. В нормальных условиях они помогают человеку бороться с инфекцией, но когда клетки активируются в аномально больших количествах, начинает производиться избыточное количество воспалительных цитокинов, участвующих в передаче сигналов. В результате возникает цитокиновый шторм.

Оказалось, что определенная часть S-белка, взаимодействующая с T-клетками, обладает поразительным сходством в аминокислотной последовательности и структуре с бактериальным белком, вызывающим синдром токсического шока. По словам ученых, результаты повышают вероятность того, что варианты лечения синдрома токсического шока, такие как внутривенное введение иммуноглобулина и стероидов, могут быть эффективными для лечения MIS-C у детей и цитокинового шторма у взрослых.