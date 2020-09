Ученые — алмазы в метеоритах имеют внегалактическое происхождение

Ученые предложили новое понимание происхождения алмазов в уреилитах, которые принадлежат группе каменных метеоритов. Результаты исследования, проведенного по руководством профессора Фабрицио Нестола и доктора Кирены Гудрич, опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает Ассоциация космических исследований университетов.