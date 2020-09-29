У российских банков нехватка валюты

Российская банковская система исчерпала запасы свободной валюты и находится в состоянии дефицита валютной ликвидности. Такую оценку в обзоре по сектору дают аналитики Райффайзенбанка.

По их расчетам, на начало сентября собственные валютные резервы банков — в виде ликвидных активов и наличности на корсчетах за рубежом — были на 3,5 млрд долларов меньше суммы, которую сами банки должны клиентам по расчетным счетам.

Иными словами, российские банки — почти банкроты, у них нет достаточно наличных или валютных активов, которые можно продать за «кэш», чтобы расплатиться со всеми клиентами, которые могут потребовать свои деньги в любой момент.

«Валютная подушка» банковской системы — это своего рода «непубличные резервы» агонизирующей РФ, и она «проедена» без остатка.

На начало года у банков было больше 15 млрд долларов свободных средств, которые начали активно тратиться в апреле, когда экономика испытала нефтяной шок.

В июне и июле банки изъяли 11 млрд долларов с иностранных корсчетов, объем которых упал до минимума более чем за 1,5 года. В августе эти запасы восстановились, но лишь на 0,6 млрд долларов, что не компенсировало долг банков перед клиентами по расчетным счетам, который вырос на 2,9 млрд долларов.



Одновременно возобновился отток валютных вкладов населения (на 0,4 млрд долларов в августе). А кроме того, банки выдают «нетипично много» валютных кредитов, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Дефицит валюты в банковской системе означает отсутствие «подушки безопасности» для рубля, который с начала года обвалился на 25%, поставив антирекорд с 2014 года.

«Даже при стабильных ценах на нефть рубль все еще сохраняет потенциал для ослабления, принимая во внимание не только дефицит валютной ликвидности в секторе, но и близкое к нулю или даже отрицательное сальдо счета текущих операций (из-за восстановления импорта и выплаты дивидендов), а также большой вывоз капитала частным сектором», — предупреждает Порывай, пишет Финанс.ру.