Турция подтвердила готовность воевать за Азербайджан

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению вывести войска с «оккупированной территории» Нагорного Карабаха. Его цитирует Daily Sabah в онлайн-трансляции в Twitter.

Помимо этого, он подтвердил готовность Анкары поддержать Баку и воевать за его интересы, тем самым «защищая одну нацию в двух странах». Чавушоглу также пообещал, что Турция продолжит действовать как представитель Азербайджана в странах, где у Баку нет дипломатической миссии.

28 сентября Турция высказалась о применении военной силы в Нагорном Карабахе. По мнению советника президента страны Ясина Актая, необходимости в этом пока нет. Несмотря на это, по некоторым данным, Анкара направила несколько тысяч сирийских наемников в зону боевых действий.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.