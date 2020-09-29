Тихановская встретилась с Макроном

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

Основной темой разговора станет возможность организации переговоров на тему проведения новых президентских выборов в Белоруссии и возможной медиации других стран.

«Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — заявила Тихановская.

По ее словам, европейские страны не должны оставаться равнодушными к происходящему в Белоруссии.

Ранее Макрон выразил восхищение участниками акций протестов в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост. В ответ Лукашенко посоветовал французскому лидеру «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своей страны.