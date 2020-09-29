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«Рупор белорусских протестов» NEXTA лишился главного редактора

Роман Протасевич объявил об уходе с поста главного редактора Telegram-канала NEXTA, который стал главной информационной площадкой по освещению протестов в Белоруссии.

По словам Протасевича, он покидает проект из-за разногласий с его основателем Степаном Путило. Он также отметил, что решение не является «спонтанным» и назревало давно.

Экс-главред рассказал в соцсетях, что с «экранов девайсов» уходит ненадолго и пообещал еще «много, чего интересного».

«С воскресенья, 27 сентября, я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным», — написал он в Twitter и призвал «не переключаться».

Напомним, за время протестов NEXTA стал самым популярным каналом Белоруссии с аудиторией более 2 млн подписчиков. Его создатели не боятся в резкой форме критиковать белорусские власти и требовать их свержения, поэтому вынуждены работать из-за границы. В январе Протасевич попросил в Польше политическое убежище. Степан Путило внесен в базу данных МВД РФ как находящийся в розыске.

29 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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