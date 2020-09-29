Ребел Уилсон, похудевшая на 20 кило, пришла на мероприятие с бойфрендом

Актриса, похудевшая на 20 килограммов, пришла на благотворительный гала-концерт «Здоровье планеты», организованный королем Монако Альбертом II.

На мероприятии знаменитая 40-летняя комедийная актриса Ребел Уилсон появилась вместе с новым спутников — бизнесмен с миллионным состоянием 29-летним Джейкобом Бушем.

Перед камерами голливудская актриса появилась в роскошном вечернем платье А-силуэта от Rene Ruiz. Наряд со спущенными бретелями и скромным декольте отлично подчеркнул ее фигуру.

Ее волосы были уложены волнами, а на лице визажисты сделали актрисе легкий вечерний макияж.

Также Ребел опубликовала снимок, на котором была запечатлена с Хелен Миррен, Кейт Бэкинсейл и Джейкобом Бушем. Они все вместе садились на борт вертолета.