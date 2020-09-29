Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли вечную ссылку из-за нарушения еще одного запрета

Отношения принца Гарри и его супруги Меган Маркл с королевской семьей могут ухудшиться после того, как они обратились к жителям США с призывом принять участие в грядущих президентских выборах. Об этом сообщает британская газета The Times.

В обращении, которое транслировалось по американскому телеканалу ABC, Гарри и Меган призвали жителей США «отвергнуть риторику ненависти, дезинформации и онлайнового негатива» и принять участие в «самых важных выборах нашего времени». При этом они не упоминали ни определенных кандидатов, ни политические партии, которые борются за пост главы Белого дома.

Советники королевы считают, что обращение было направлено против президента США Дональда Трампа и тем самым нарушало неписаный запрет на вмешательство в политику. В результате, по их мнению, Гарри и Меган не сдержали обещание поддерживать ценности королевы даже после отъезда из Великобритании. «Теперь все идет только к одному — постоянной ссылке», — предрекли придворные.

Нарушение договоренностей с королевой может привести к тому, что Гарри и Меган потеряют даже те немногие привилегии и титулы, которые они сохранили после отъезда из страны. В частности, у них могут отобрать титулы «Ваше королевское высочество», которые они носят, но не имеют права использовать, и посты в руководстве благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust.