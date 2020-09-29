Правительство РФ потратил 3 миллиарда на Центр предсказания будущего

Министерство по чрезвычайным ситуациям просит 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета на свою цифровую трансформацию в 2021-23 гг.Как сообщает «Коммерсант», такую сумму МЧС заложило в пакет документов, направленных на рассмотрение правительственной комиссии по цифровому развитию.

1,5 млрд рублей МЧС хочет потратить на всех обеспечение сотрудников автоматизированными рабочими местами и обновление парка компьютеров, устаревшего на 80%. Кроме того, ведомство обещает за 3 три года полностью перейти на отечественное ПО.

Еще 1,1 млрд рублей пойдет на защиту МЧС от кибератак. Для этого планируется создать новую структуру — Центр управления инцидентами, который будет отслеживать «бреши» и уязвимости в IT-системах министерства в реальном времени.

За 300 миллионов рублей МЧС планирует обновить свой сайт трансформировать контрольно-надзорную работу.

Наибольшие же траты в МЧС закладывают на предиктивные технологи. 2,8 млрд рублей предлагается вложить в «создание и развитие защищенного межведомственного взаимодействия для оценки зон, вероятности и возможного ущерба в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

К 2023 году МЧС обещает предсказывать 70% всех ЧС в стране с помощью «глубокого анализа межведомственных данных». Сейчас этот показатель равен нулю. Для предсказания ЧС министерство собирается применять технологии анализа больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения.

У чиновников, знакомых с планами МЧС, идея по развитию предиктивной аналитики вызвала недоумение. «Как можно предсказывать ЧС? — удивляется источник «Ъ». — Ты не можешь сказать: вот в этом регионе тут и здесь случатся десять пожаров. Можно предсказывать развитие чрезвычайного происшествия. Например, что при таком-то ветре и такой-то влажности воздуха уже возникший пожар будет распространяться с такой-то скоростью. Но предсказать факт возникновения пожара невозможно».

На текущий год бюджет МЧС составляет 59 млрд рублей. Это 2,35% от расходов федерального бюджета на «национальную безопасность и правоохранительную деятельность» и 0,2% от размера казны.