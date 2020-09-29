Ольгу Бузову вызвали на боксерский поединок за оскорбление

Призер чемпионата мира по панкратиону, боксерша Ангелина Семенова вызвала на бой певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Об этом она заявила NEWS.ru.



«Рамблер» писал, что ранее Ольга Бузова и боксер Умар Кремлев анонсировали новое реалити-шоу, посвященное боксу. По словам певицы, она «по жизни боец» и вышла бы на ринг против боксера-профессионала.

Ангелина Семенова в своем в Instagram вызвала Ольгу Бузову на бой.

«Ты красивая, а Я красивая и сильная. Давай устроим реально КРУТОЙ БОЙ! Обещаю, сильно бить не буду, но буду бить красиво!» — написала Семенова (орфография и пунктуация автора сохранены).

При этом она пояснила NEWS.ru, что на ее вызов уже отреагировал менеджер Бузовой.

«Была реакция со стороны её менеджера, который сказал, что Ольга обладает навыками боевых искусств. По-моему, айкидо. Так что провести бой с ней будет ещё интереснее. Я не знаю, кто наш поединок организует, но тот, кто это сделает, получит однозначно самый кассовый и зрелищный бой в истории женского бокса», — уверена Ангелина Семенова.

Она также подчеркнула, что намерена показать Ольге Бузовой, «что такое техничные удары» и что такое «настоящий бокс».