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Объяснено катастрофическое исчезновение насекомых в мире

Ученые Мельбурнского университета в Австралии и Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что низкие дозы инсектицидов могут нанести вред нервной и иммунной системе насекомых, что объясняет их катастрофическое сокращение численности. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи изучили действие инсектицида имидаклоприда на личинок уксусной мухи в очень низких концентрациях, равных 2,5 части на миллион (ppm). В полевых условиях он обычно используется в концентрациях до 2800 ppm. Однако даже небольшие дозы привели к сокращению мобильности личинок на 50 процентов через два часа воздействия.

Такой эффект объясняется воздействием токсина на функции мозга, где начинает накапливаться огромное количество активных форм кислорода, запускающих каскад повреждений. В течение 25 дней воздействия низких доз имидаклоприда насекомые ослепли, что является симптомом нейродегенерации в других частях мозга.

29 сентября, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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