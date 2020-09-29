Объяснено катастрофическое исчезновение насекомых в мире

Исследователи изучили действие инсектицида имидаклоприда на личинок уксусной мухи в очень низких концентрациях, равных 2,5 части на миллион (ppm). В полевых условиях он обычно используется в концентрациях до 2800 ppm. Однако даже небольшие дозы привели к сокращению мобильности личинок на 50 процентов через два часа воздействия.

Такой эффект объясняется воздействием токсина на функции мозга, где начинает накапливаться огромное количество активных форм кислорода, запускающих каскад повреждений. В течение 25 дней воздействия низких доз имидаклоприда насекомые ослепли, что является симптомом нейродегенерации в других частях мозга.